Кендри Паес не входит в планы Алонсо

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо подтвердил, что вингер Кендри Паес не входит в его планы на этот сезон.

Отыграв первую половину прошлого сезона за "Страсбур" на правах аренды, в январе Паес был отправлен "Челси" в "Ривер Плейт".



Однако в конце августа аренда Паеса в аргентинском клубе была досрочно прекращена, и "Челси" не смог найти новое пристанище для Кендри до закрытия летнего трансферного окна.



Несмотря на это, Паес не будет интегрирован в первую команду "Челси". 19-летнему эквадорцу придется искать пристанище там, где трансферное окно еще открыто, или запастись терпением до января.



"Нет, нет. Ему нет места в планах. В данный момент он не является частью первой команды", — приводит слова Алонсо talkSPORT.



Добавим, "Челси" согласовал приобретение Паеса за 17.5 млн. фунтов еще в 2023 году, когда Кендри было 15 лет.