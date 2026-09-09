Кэррик объяснил пропуск Шоу тренировки "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик объяснил, почему защитник Люк Шоу пропустил тренировку в среду.

Минувшим летом "Юнайтед" так и не смог обзавестись конкурентом для Шоу по левому флангу обороны, поэтому фанаты "красных дьяволов" не на шутку встревожились, когда Люк пропустил тренировку команды перед матчем Лиги Чемпионов против "Сабаха".



По словам Кэррика, у Шоу возникли небольшие проблемы в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувшее воскресенье, однако 31-летний англичанин все еще может сыграть на "Олд Траффорд" в четверг вечером.



"Мы просто дали ему дополнительный день на восстановление. Завтра посмотрим на его самочувствие. Это не какая-то давняя болячка, это план. После матча у каждого игрока есть вещи, которыми нужно заняться. У Люка в том числе", — приводит слова Кэррика Sky Sports.