KMI назвала пенальти "Форест" против "Ливерпуля" ошибочным

Комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel) постановила, что пенальти в ворота "Ливерпуля" против "Ноттингем Форест" был назначен ошибочно.

По ходу того матча Премьер-Лиги на "Энфилде" 29 августа "Ливерпуль" дважды уступал в счете, в итоге добыв ничью 2:2.



Второй раз "Форест" повел в счете, когда Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти, назначенный за фол голкипера "Ливерпуля" Алиссона на Неко Уильямсе на 68-й минуте.



Голосами три против двух KMI определила, что контакт между Алиссоном и Уильямсом не был достаточным для назначения 11-метрового. При этом комиссия единодушно поддержала решение арбитра VAR Майкла Оливера не отправлять рефери к монитору, поскольку порог для вмешательства видеоассистента не был превышен, сообщает BBC.



KMI рассмотрела ряд других спорных инцидентов в первых турах нового сезона Премьер-Лиги и, например, одобрила автогол Джейкоба Гривза из "Ипсвича" против "Манчестер Юнайтед", несмотря на попадание мяча в руки Харри Магуайра секундами ранее.



А вот в победном для "Арсенала" матче против "Астон Виллы" (0:1) VAR не вмешалась, и это было ошибкой. KMI определила, что "канонирам" следовало присудить пенальти, когда Ян Матсен сбил в своей штрафной Бруно Гимараэса во втором тайме.



Добавим, KMI состоит из пяти членов: трех бывших игроков или тренеров, одного представителя Премьер-Лиги и одного представителя судейского корпуса.