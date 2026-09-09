Анонс матча "Ливерпуль" — "Атлетико"

В среду вечером "Ливерпуль" стартует на общем этапе Лиги Чемпионов с домашнего матча против испанского "Атлетико".

"Ливерпуль" производит неоднозначное впечатление на старте нового сезона. Проблесками "красные" демонстрируют неплохой футбол, но при этом пропускали по два гола в каждом из трех первых матчей Премьер-Лиги.



Примерно то же самое можно сказать про "Атлетико", который приходит в себя после саги с возможной продажей нападающего Хулиана Альвареса из клуба.



- "Ливерпуль" выиграл все три последние встречи с "Атлетико" в Лиге Чемпионов.



- Свои единственные две победы против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов "Атлетико" одержал в 1/8 финала в сезоне 2019/20 (1:0 дома и 2:3 на выезде).



- "Ливерпуль" не проиграл ни одного из пяти матчей против "Атлетико" на групповой / общей стадии Лиги Чемпионов (3 победы, 2 ничьи).



- Главный тренер "Ливерпуля" Антони Ираола не выиграл ни одного из четырех своих матчей против "Атлетико" Диего Симеоне (3 поражения, 1 ничья).



- "Атлетико" — одна из шести команд, которые неизменно участвуют в каждом розыгрыше Лиги Чемпионов, начиная с сезона 2013/14.



- "Ливерпуль" никогда не проигрывал, когда начинал кампанию в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов дома (10 побед, 2 ничьи). Все три таких последних матча "красные" завершали победами 3:2, включая одну против "Атлетико" в прошлом сезоне.



- Это будет первый матч Лиги Чемпионов в тренерской карьере Ираолы. Однако три поединка в соревновании Андони провел в качестве игрока "Атлетика" из Бильбао (сезон 2014/15).



- В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов полузащитник Доминик Собослаи был лучшим игроком "Ливерпуля" по голам (5), результативным передачам (4), покрытой дистанции (130 км) и возвратам мяча (85).



- Маркос Льоренте из "Атлетико" забил четыре гола в двух своих матчах против "Ливерпуля" на "Энфилде".



- В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов Флориан Вирц из "Ливерпуля" в среднем создавал по 3.4 момента за 90 минут, и это высший показатель среди всех игроков (минимум 300 сыгранных минут).



Травмированные Ватару Эндо и Федерико Кьеза не были заявлены "Ливерпулем" на Лигу Чемпионов. Джо Гомес, Джованни Леони, Конор Брэдли и Уго Экитике продолжают лечиться. Брадли Барколя надеется получить игровые минуты после своего дебюта в минувший уикенд.



Лига Чемпионов. Общий этап. 1-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз