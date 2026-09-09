Сатпаев вернулся на лечение в "Челси"

Дастан Сатпаев Вингер Дастан Сатпаев вернулся на лечение в "Челси", после чего воссоединится с "Бернли".

В прошлом месяце "Челси" завершил приобретение Сатпаева у "Кайрата" за 3.4 млн. фунтов, после чего 18-летний игрок сборной Казахстана был отправлен в аренду в "Бернли" до конца сезона 2026/27.

Сатпаев произвел хорошее впечатление в своих четырех сыгранных за "Бернли" матчах, однако две последние игры, против "Бристоль Сити" и Рексема", Дастан пропустил.

Дело в том, что еще против "Мидлсбро" 2 сентября Сатпаев получил травму задней поверхности бедра, восстановление после которой займет несколько недель.

Как сообщает Evening Standard, "Челси" решил не доверять эту задачу "Бернли". Сатпаев пройдет реабилитацию на базе "синих" в Кобхэме, а по выздоровлении аренда в "Бернли" будет возобновлена.





Метки Бернли, Сатпаев, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2026 14:00

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Последние комментарии:




  1. yamateh 09.09.2026 15:03 # yamateh
    Хоть и не забил, но удостоился игрока матча в последнем матче где участвовал. Здоровья парнишке.

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  2. christina-milian 09.09.2026 14:37 # christina-milian
    "Пенсизм не лечится", - заявили в пресс-службе "Бернли".

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  3. sherlock2025 09.09.2026 14:08 # sherlock2025
    Очень смотрелся в матче с Норвич, хоть и не выиграли

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  4. redevilsfun 09.09.2026 14:04 # redevilsfun
    Этот парнишка выведет Казахстан на ЧМ

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