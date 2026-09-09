Сатпаев вернулся на лечение в "Челси"
Вингер Дастан Сатпаев вернулся на лечение в "Челси", после чего воссоединится с "Бернли".
В прошлом месяце "Челси" завершил приобретение Сатпаева у "Кайрата" за 3.4 млн. фунтов, после чего 18-летний игрок сборной Казахстана был отправлен в аренду в "Бернли" до конца сезона 2026/27.
Сатпаев произвел хорошее впечатление в своих четырех сыгранных за "Бернли" матчах, однако две последние игры, против "Бристоль Сити" и Рексема", Дастан пропустил.
Дело в том, что еще против "Мидлсбро" 2 сентября Сатпаев получил травму задней поверхности бедра, восстановление после которой займет несколько недель.
Как сообщает Evening Standard, "Челси" решил не доверять эту задачу "Бернли". Сатпаев пройдет реабилитацию на базе "синих" в Кобхэме, а по выздоровлении аренда в "Бернли" будет возобновлена.
09.09.2026 14:00
Просмотров: 812
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Хоть и не забил, но удостоился игрока матча в последнем матче где участвовал. Здоровья парнишке.
(ответить)
"Пенсизм не лечится", - заявили в пресс-службе "Бернли".
(ответить)
Очень смотрелся в матче с Норвич, хоть и не выиграли
(ответить)
Этот парнишка выведет Казахстан на ЧМ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий