Вингер Дастан Сатпаев вернулся на лечение в "Челси", после чего воссоединится с "Бернли".

В прошлом месяце "Челси" завершил приобретение Сатпаева у "Кайрата" за 3.4 млн. фунтов, после чего 18-летний игрок сборной Казахстана был отправлен в аренду в "Бернли" до конца сезона 2026/27.



Сатпаев произвел хорошее впечатление в своих четырех сыгранных за "Бернли" матчах, однако две последние игры, против "Бристоль Сити" и Рексема", Дастан пропустил.



Дело в том, что еще против "Мидлсбро" 2 сентября Сатпаев получил травму задней поверхности бедра, восстановление после которой займет несколько недель.



Как сообщает Evening Standard, "Челси" решил не доверять эту задачу "Бернли". Сатпаев пройдет реабилитацию на базе "синих" в Кобхэме, а по выздоровлении аренда в "Бернли" будет возобновлена.