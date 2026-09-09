"Лидс" обсуждает новый контракт с Фарке

Даниэль Фарке "Лидс" ведет переговоры со своим главным тренером Даниэлем Фарке о новом контракте.

Слабо стартовав, "Лидс" сильно завершил прошлый сезон и в итоге занял в Премьер-Лиге 14-е место, в восьми очках над зоной вылета.

Теперь "Лидс" хочет наградить Фарке, и talkSPORT утверждает, что стороны уже ведут переговоры о новой сделке на улучшенных условиях.

Действующий же контракт 49-летнего немца, который возглавляет "Лидс" с 2023 года, истекает в конце этого сезона.





Метки контракты, Лидс, тренеры, Фарке

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2026 13:00

Количество просмотров Просмотров: 154


Поиск: