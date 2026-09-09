"Лидс" обсуждает новый контракт с Фарке

"Лидс" ведет переговоры со своим главным тренером Даниэлем Фарке о новом контракте.

Слабо стартовав, "Лидс" сильно завершил прошлый сезон и в итоге занял в Премьер-Лиге 14-е место, в восьми очках над зоной вылета.



Теперь "Лидс" хочет наградить Фарке, и talkSPORT утверждает, что стороны уже ведут переговоры о новой сделке на улучшенных условиях.



Действующий же контракт 49-летнего немца, который возглавляет "Лидс" с 2023 года, истекает в конце этого сезона.