Анонс матча "Наполи" — "Арсенал"

В среду, 9 сентября, "Арсенал" начнет свой путь на общем этапе Лиги Чемпионов с выездного матча против итальянского "Наполи".

В прошлом сезоне "Арсенал" впервые за 22 года завоевал титул Премьер-Лиги. А в Лиге Чемпионов "канониры" достигли финала, где проиграли ПСЖ, так что этот гештальт для лондонского клуба пока не закрыт.



Новый сезон Премьер-Лиги команда Микеля Артеты начала с трех побед подряд, пропустив лишь один гол — от "Челси" в минувший уикенд.



- Это будет пятая встреча "Наполи" и "Арсенала" — и первая с четвертьфинала Лиги Европы сезона 2018/19. "Канониры" выиграли три предыдущих (1 поражение), во всех трех ни разу не пропустив.



- "Наполи" проиграл только три из 13 домашних матчей против английских команд в еврокубках (8 побед, 2 ничьи). Последним из таких поединков было поражение 2:3 от "Челси" в Лиге Чемпионов в январе.



- "Арсенал" одержал лишь одну победу в шести последних выездах к итальянским командам в Лиге Чемпионов (1 ничья, 4 поражения), в пяти из них не сумев забить.



- "Наполи" потерпел только два поражения в 21 последнем домашнем матче в Лиге Чемпионов (12 побед, 7 ничьих).



- В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов "Арсенал" оказался единственной командой, которая не проиграла ни одного матча в основное время (11 побед, 4 ничьи, 0 поражений). Да и уступали в счете "канониры" суммарно только 42 минуты и 48 секунд — меньше всех.



- В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов "Арсенал" пропустил меньше всех голов (7), хотя провел 15 матчей.



- Голкипер "Арсенала" Давид Райя оформлял "клин-шит" в 53% своих матчей Лиги Чемпионов, на которые выходил в стартовом составе (19 из 36), и это высший показатель среди вратарей в истории соревнования (минимум 25 стартов).



- Полузащитник "Наполи" Кевин Де Брюйне совершил 12 результативных действий в 17 последних выходах в старте против "Арсенала" во всех соревнованиях (8+4).



- Со старта сезона 2024/25 защитник "Арсенала" выиграл 82 из своего 121 единоборства в Премьер-Лиге, и это высший показатель (68%) среди игроков со 100+ единоборствами.



Защитник Юрриен Тимбер возобновил тренировки в общей группе после травмы паха и полетел с "Арсеналом" в Италию. А вот Кристиан Москера и Вильям Салиба остались дома и продолжают лечиться.



Лига Чемпионов. Общий этап. 1-й тур

"Наполи" (Италия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Неаполь. Стадион "Диего Армандо Марадона". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз