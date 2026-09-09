"Фулхэм" хочет подписать Дани Карвахаля

"Фулхэм" заинтересован в приглашении бывшего защитника испанского "Реала" Дани Карвахаля.

Минувшим летом "Фулхэм" назначил бывшего главного тренера "Реала" Альваро Арбелоа, который привел за собой из Мадрида Гонсало Гарсию, Сесара Паласиоса и Мануэля Анхеля.



Доступный свободным агентом Карвахаль также прекрасно знаком Арбелоа, чья команда провалила старт нового сезона Премьер-Лиги, проиграв все три первых матча и пропустив в них семь голов.



По информации TEAMtalk сейчас Карвахаль активно ищет новый клуб. Представители 34-летнего испанца сами предложили услуги своего клиента "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", тогда как "Фулхэм" уже подтвердил свою готовность приютить ветерана.



Помимо "Фулхэм", интерес к Карвахалю проявляют различные клубы из Европы, Саудовской Аравии и МЛС.



Добавим, выступающий на позиции правого защитника Карвахаль 13 последних лет провел в "Реале", где выиграл 26 трофеев, включая шесть Лиг Чемпионов.