"Фулхэм" хочет подписать Дани Карвахаля
"Фулхэм" заинтересован в приглашении бывшего защитника испанского "Реала" Дани Карвахаля.
Минувшим летом "Фулхэм" назначил бывшего главного тренера "Реала" Альваро Арбелоа, который привел за собой из Мадрида Гонсало Гарсию, Сесара Паласиоса и Мануэля Анхеля.
Доступный свободным агентом Карвахаль также прекрасно знаком Арбелоа, чья команда провалила старт нового сезона Премьер-Лиги, проиграв все три первых матча и пропустив в них семь голов.
По информации TEAMtalk сейчас Карвахаль активно ищет новый клуб. Представители 34-летнего испанца сами предложили услуги своего клиента "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", тогда как "Фулхэм" уже подтвердил свою готовность приютить ветерана.
Помимо "Фулхэм", интерес к Карвахалю проявляют различные клубы из Европы, Саудовской Аравии и МЛС.
Добавим, выступающий на позиции правого защитника Карвахаль 13 последних лет провел в "Реале", где выиграл 26 трофеев, включая шесть Лиг Чемпионов.
09.09.2026 11:00
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он не выдержит в свои то годы, он слишком медленный для ПЗ - будет последним гвоздем в крышку для Арбелоа. А вообще, Арбелоа пора завязывать с этой авантюрой, у него не получается. Можно попробывать себя техническим директором, как Деку например, ван дер Сар или Мальдини. Необязательно же быть главным тренером, тем более явно это не твоё.
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