Камара и Коне находятся на радаре у "Ливерпуля"

Полузащитники Ламин Камара из "Монако" и Ману Коне из "Ромы" находятся на радаре у "Ливерпуля".

Накануне полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер посетовал, что клуб не спешит предлагать ему новый контракт, а после окончания этого сезона у аргентинца останется только 12 месяцев по действующему соглашению.



Поэтому вероятность ухода Макаллистера из "Ливерпуля" довольно высока, вдобавок только в прошлом месяце "красные" продали Кертиса Джонса в "Интер".



Естественно, в сложившейся "Ливерпуль" задумывается об укреплении центра поля, и Дэвид Орнстейн из The Athletic называет двух полузащитников, которыми интересуется клуб с "Энфилде".



Во-первых, это 22-летний Камара, который в заключительный день летнего трансферного окна едва не перешел в "Челси" за 47 миллионов фунтов.



Второе имя — это 25-летний Коне, которого минувшим летом сватали в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".