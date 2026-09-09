"Юнайтед" отказался от приглашения Давида Алабы

"Манчестер Юнайтед" отказался от возможности подписать бывшего защитника испанского "Реала" Давида Алабу свободным агентом.

Алаба находится без клуба после истечения своего контракта с "Реалом" в конце прошлого сезона и может сыграть как центрального защитника, так и левого защитника.



"Юнайтед" как раз не смог укрепить свой левый фланг обороны в летнее трансферное окно, оставив Люка Шоу без реального конкурента по позиции.



Однако Manchester Evening News утверждает, что "Юнайтед" отверг вариант с приглашением Алаба из-за регресса, который демонстрировал 34-летний австриец в последние годы.



Еще будучи игроком "Баварии", Алаба попадал в символическую сборную УЕФА в 2013, 2014 и 2015 годах. Также Давид был включен в состав символической сборной Ла Лиги по итогам сезона 2021/22, в котором он завоевал с "Реалом" титул.



Однако в декабре 2023 Алаба получил разрыв крестообразных связок колена, и за последние три сезона Давид пропустил 109 матчей за клуб и сборную из-за различных проблем со здоровьем.



Например, в прошлом сезоне Алаба сыграл 16 матчей за "Реал" во всех соревнованиях, включая лишь шесть выходов в стартовом составе.