"Юнайтед" отказался от приглашения Давида Алабы
"Манчестер Юнайтед" отказался от возможности подписать бывшего защитника испанского "Реала" Давида Алабу свободным агентом.
Алаба находится без клуба после истечения своего контракта с "Реалом" в конце прошлого сезона и может сыграть как центрального защитника, так и левого защитника.
"Юнайтед" как раз не смог укрепить свой левый фланг обороны в летнее трансферное окно, оставив Люка Шоу без реального конкурента по позиции.
Однако Manchester Evening News утверждает, что "Юнайтед" отверг вариант с приглашением Алаба из-за регресса, который демонстрировал 34-летний австриец в последние годы.
Еще будучи игроком "Баварии", Алаба попадал в символическую сборную УЕФА в 2013, 2014 и 2015 годах. Также Давид был включен в состав символической сборной Ла Лиги по итогам сезона 2021/22, в котором он завоевал с "Реалом" титул.
Однако в декабре 2023 Алаба получил разрыв крестообразных связок колена, и за последние три сезона Давид пропустил 109 матчей за клуб и сборную из-за различных проблем со здоровьем.
Например, в прошлом сезоне Алаба сыграл 16 матчей за "Реал" во всех соревнованиях, включая лишь шесть выходов в стартовом составе.
09.09.2026 09:00
Просмотров: 114
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: