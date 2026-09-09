Мареска: "Это была совершенная игра"

Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска считает, что его команда показала "совершенную игру" против португальского "Порту" в Лиге Чемпионов.

Накануне вечером "Сити" одержал победу 0:2 в гостях у "Порту" благодаря двум голам Эрлинга Холанда во втором тайме.



При этом еще в первом тайме "горожане" доминировали над соперником, который за 45 минут не нанес ни одного удара, даже неточного.



Поэтому Мареска остался доволен игрой "Сити" и чувствует, что его команда прибавляет с каждым матчем.



"Это была совершенная игра с мячом и без мяча на протяжении 95 минут. Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч в первом тайме, а их голкипер был очень хорош. Во втором тайме мы пытались продолжать в том же духе".



"Мы движемся матч за матчем. Это другое соревнование, другой стадион, но самое важное, что мы показали, кто мы такие. Мы стараемся быть агрессивными без мяча, а с мячом придерживаемся плана, чтобы выиграть матч".



"Я пока не знаю, на какой мы стадии. Я могу видеть, что команда прибавляет матч за матчем".



"Я очень доволен игрой — это сложное место для выезда, и они ("Порту") проиграли только один из 15-16 последних матчей в Европе здесь. Это говорит о том, насколько тяжело играть здесь".



"Меня очень порадовала игра, и я думаю, мы сделали более чем достаточно для победы сегодня вечером", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".