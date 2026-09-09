Жезус рассказал, как был отстранен от тренировок с "Арсеналом"

Нападающий Габриэль Жезус рассказал, что наставник "Арсенала" Микель Артета отстранил его от тренировок с командой, прежде чем продать в испанскую "Барселону".

В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" продал Жезуса в "Барселону" за 8.6 млн. фунтов. На тот момент 29-летнему бразильцу стало окончательно ясно, что он не нужен Артете, хотя прямо Микель этого не говорил.



"Правда в том, что я тренировался, я провел всю предсезонную подготовку с "Арсеналом", как обычно. Разумеется, я заранее знал, что, наверное, не буду играть там или не будут получать много возможностей, но никто мне ничего не говорил".



"Я же профессионал. Разумеется, я тренировался в общей группе. Затем внезапно меня заставили тренироваться отдельно от общей группы".



"Когда я тренировался, то старался изо всех сил быть готовым, если получу шанс снова сыграть на высочайшем уровне. Затем в заключительную неделю все случилось очень быстро".



"Мы замечательно сработали с Деку, президентом клуба и моим агентом. Когда мне стало понятно, что у меня будет возможность перейти в "Барселону", я сразу же согласился, и я рад оказаться здесь", — цитирует Жезуса Daily Mirror.