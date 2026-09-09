"Сити" победил "Порту" благодаря дублю Холанда
Дубль Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" стартовать на общем этапе Лиги Чемпионов с победы 0:2 в гостях у португальского "Порту".
Впервые после своего перехода в клуб место в стартовом составе "горожан" получил Аюб Буадди, заменив Эллиота Андерсона. Матеуш Нунеш и Фил Фоден появились вместо Абдукодира Хусанова и Илимана Ндиайе.
"Сити" заметно больше владел мячом в начале матча и после 20 минут разведки принялся создавать моменты. Эрлинг Холанд дважды пробивал головой, но в первом случае Диегу Кошта отвел угрозу от своих ворот, а во втором удар оказался неточным.
На 32-й минуте Кошта проявил себя еще раз, отразив и удар Холанда ногой, и добивание Райана Шерки.
За весь первый тайм "Порту" ничем не ответил, даже хотя бы одним неточным ударом.
В самом начале второго тайма "горожане" все-таки открыли счет. Это Холанд пробил головой с отскоком от газона после навеса Энцо Фернандеса с левого края штрафной к воротам — 0:1.
"Порту" попытался пойти за ответным голом и подвергнуть сопернику давлению, но серьезных проблем Доннарумме не создавал. Концовка матча и вовсе проходила в атаках "Сити".
Когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Райан Аит-Нури сделал классную передачу назад в штрафной, а Холанд пробил в касание — 0:2.
"Сити" очень грамотно сыграл по счету, хотя свой гол мог забить раньше. Поддерживаемый своими болельщиками "Порту" старался во втором тайме, однако этого оказалось недостаточно.
"Порту" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:2 (0:0)
Голы: Холанд 47, 90.
"Порту": Диогу Кошта, Алберту Кошта, Перес, Кивер, Фернандеш (Моура 73), Варела (Ин Бом 68), Росарио, Вейга (Фофана 83), Пепе, Гомес (Сайнс 68), Силва (Хименес 73).
"Манчестер Сити": Доннарумма, Нунеш, Диаш, Гехи, Гвардиол (Хусанов 48), Фернандес, Буадди (Ковачич 75), Семеньо (Ндиайе 62), Фоден (Аит-Нури 83), Шерки (Андерсон 62), Холанд.
Предупреждения: Росарио — Гвардиол, Доннарумма, Холанд.
09.09.2026 00:00
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опять обломки))00
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Убедительная просьба – соблюдайте осторожность! Отойдите от окон, укройтесь в безопасном месте и соблюдайте все меры предосторожности!
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08.09.2026 23:42 #
narcot
> Энцо свалил и сразу голевая
БИЗНЕСКАРСИ?
08.09.2026 23:43 # удалить
dexter
ПРОЕБАЛСИ
08.09.2026 23:51 #
narcot
опять ты по себя срёшь))
09.09.2026 00:08 # удалить
dexter
Нет, мопсян, ты снова у моей ноги и пытаешься метать стрелки. У тебя предпоследняя стадия хохлизма - ты споришь со здравым смыслом.
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Источник: https://fapl.ru/posts/124350/?c=1#c8216491
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> Мощи Дмитрия Донского отправили в зону СВО, сообщили в РПЦ. В церкви заявили, что святыню доставят на линию соприкосновения.
ну и дебилы :)
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опять моя шлюшка ходит под себя, а бабца это хавает :)
08.09.2026 23:30 #
dexter
Энцо свалил и сразу голевая
09.09.2026 00:14 #
dexter
Вот будет ржака, если куколдси, продав Энцо, не попадут в ЕК по итогу сезона.
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Вот будет ржака, если куколдси, продав Энцо, не попадут в ЕК по итогу сезона. Даже интересно, как они будут оправдываться, свалят всё на Боэляна или на Алонсо?) То что обвинят во всем судей - тут к гадалке не ходи.
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20.04.2023 23:52 #
sausage
Маур на следующий год выводит Рому в ЛЧ, спустя 5 лет.
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09.09.2026 00:00 #
sausage
Не пизди, скорее Алонсо не доработает, чем Маур)
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КОРОЛИ!!!
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Гумункул в ударе
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