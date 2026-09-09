"Сити" победил "Порту" благодаря дублю Холанда

Дубль Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" стартовать на общем этапе Лиги Чемпионов с победы 0:2 в гостях у португальского "Порту".

Впервые после своего перехода в клуб место в стартовом составе "горожан" получил Аюб Буадди, заменив Эллиота Андерсона. Матеуш Нунеш и Фил Фоден появились вместо Абдукодира Хусанова и Илимана Ндиайе.



"Сити" заметно больше владел мячом в начале матча и после 20 минут разведки принялся создавать моменты. Эрлинг Холанд дважды пробивал головой, но в первом случае Диегу Кошта отвел угрозу от своих ворот, а во втором удар оказался неточным.



На 32-й минуте Кошта проявил себя еще раз, отразив и удар Холанда ногой, и добивание Райана Шерки.



За весь первый тайм "Порту" ничем не ответил, даже хотя бы одним неточным ударом.



В самом начале второго тайма "горожане" все-таки открыли счет. Это Холанд пробил головой с отскоком от газона после навеса Энцо Фернандеса с левого края штрафной к воротам — 0:1.



"Порту" попытался пойти за ответным голом и подвергнуть сопернику давлению, но серьезных проблем Доннарумме не создавал. Концовка матча и вовсе проходила в атаках "Сити".



Когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Райан Аит-Нури сделал классную передачу назад в штрафной, а Холанд пробил в касание — 0:2.



"Сити" очень грамотно сыграл по счету, хотя свой гол мог забить раньше. Поддерживаемый своими болельщиками "Порту" старался во втором тайме, однако этого оказалось недостаточно.



"Порту" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:2 (0:0)



Голы: Холанд 47, 90.



"Порту": Диогу Кошта, Алберту Кошта, Перес, Кивер, Фернандеш (Моура 73), Варела (Ин Бом 68), Росарио, Вейга (Фофана 83), Пепе, Гомес (Сайнс 68), Силва (Хименес 73).



"Манчестер Сити": Доннарумма, Нунеш, Диаш, Гехи, Гвардиол (Хусанов 48), Фернандес, Буадди (Ковачич 75), Семеньо (Ндиайе 62), Фоден (Аит-Нури 83), Шерки (Андерсон 62), Холанд.



Предупреждения: Росарио — Гвардиол, Доннарумма, Холанд.