"Сити" победил "Порту" благодаря дублю Холанда

Эрлинг Холанд и Энцо Фернандес Дубль Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" стартовать на общем этапе Лиги Чемпионов с победы 0:2 в гостях у португальского "Порту".

Впервые после своего перехода в клуб место в стартовом составе "горожан" получил Аюб Буадди, заменив Эллиота Андерсона. Матеуш Нунеш и Фил Фоден появились вместо Абдукодира Хусанова и Илимана Ндиайе.

"Сити" заметно больше владел мячом в начале матча и после 20 минут разведки принялся создавать моменты. Эрлинг Холанд дважды пробивал головой, но в первом случае Диегу Кошта отвел угрозу от своих ворот, а во втором удар оказался неточным.

На 32-й минуте Кошта проявил себя еще раз, отразив и удар Холанда ногой, и добивание Райана Шерки.

За весь первый тайм "Порту" ничем не ответил, даже хотя бы одним неточным ударом.

В самом начале второго тайма "горожане" все-таки открыли счет. Это Холанд пробил головой с отскоком от газона после навеса Энцо Фернандеса с левого края штрафной к воротам — 0:1.

"Порту" попытался пойти за ответным голом и подвергнуть сопернику давлению, но серьезных проблем Доннарумме не создавал. Концовка матча и вовсе проходила в атаках "Сити".

Когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Райан Аит-Нури сделал классную передачу назад в штрафной, а Холанд пробил в касание — 0:2.

"Сити" очень грамотно сыграл по счету, хотя свой гол мог забить раньше. Поддерживаемый своими болельщиками "Порту" старался во втором тайме, однако этого оказалось недостаточно.

"Порту" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:2 (0:0)

Голы: Холанд 47, 90.

"Порту": Диогу Кошта, Алберту Кошта, Перес, Кивер, Фернандеш (Моура 73), Варела (Ин Бом 68), Росарио, Вейга (Фофана 83), Пепе, Гомес (Сайнс 68), Силва (Хименес 73).

"Манчестер Сити": Доннарумма, Нунеш, Диаш, Гехи, Гвардиол (Хусанов 48), Фернандес, Буадди (Ковачич 75), Семеньо (Ндиайе 62), Фоден (Аит-Нури 83), Шерки (Андерсон 62), Холанд.

Предупреждения: Росарио — Гвардиол, Доннарумма, Холанд.





Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Порту

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2026 00:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 09.09.2026 01:01 # narcot
    опять обломки))00


    https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/16925


    В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА.

    В настоящее время известно о попадании обломков беспилотников на территории предприятий и вблизи жилого дома. Оперативные службы назначены для ликвидации последствий. Сведения о других возможных повреждениях уточняются.

    По предварительной информации, пострадавших нет.

    Убедительная просьба – соблюдайте осторожность! Отойдите от окон, укройтесь в безопасном месте и соблюдайте все меры предосторожности!

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  2. dexter 09.09.2026 00:41 # dexter
    Одмен снова в запое


    Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о смене титульного спонсора. С нового сезона Turkish Airlines заменит Standard Chartered.

    Как сообщает Liverpool Echo, по новому соглашению «Ливерпуль» заработает около 348 миллионов евро — это рекордная сумма за рекламу в истории Английской премьер-лиги. Отмечается, что мерсисайдцы сменят титульного спонсора впервые за последние 17 лет.

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  3. narcot 09.09.2026 00:38 # narcot
    гп членцо отмечают ухихихихихихи




    В Новороссийске масштабный пожар в результате украинской ночной атаки

    На видео очевидца из Новороссийска снято масштабное возгорание, слышна сирена воздушной тревоги.

    В ночь на 9 сентября мэр Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки БПЛА.

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  4. dexter 09.09.2026 00:28 # dexter
    Боротьба квадратной хрюкалы с логикой и здравым смыслом:

    08.09.2026 23:42 #
    narcot

    > Энцо свалил и сразу голевая


    БИЗНЕСКАРСИ?


    08.09.2026 23:43 # удалить
    dexter

    ПРОЕБАЛСИ

    08.09.2026 23:51 #
    narcot

    опять ты по себя срёшь))

    09.09.2026 00:08 # удалить
    dexter

    Нет, мопсян, ты снова у моей ноги и пытаешься метать стрелки. У тебя предпоследняя стадия хохлизма - ты споришь со здравым смыслом.
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/124350/?c=1#c8216491

    (ответить)

  5. narcot 09.09.2026 00:28 # narcot
    > Мощи Дмитрия Донского отправили в зону СВО, сообщили в РПЦ. В церкви заявили, что святыню доставят на линию соприкосновения.


    ну и дебилы :)

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  6. narcot 09.09.2026 00:19 # narcot
    опять моя шлюшка ходит под себя, а бабца это хавает :)




    08.09.2026 23:30 #
    dexter

    Энцо свалил и сразу голевая


    09.09.2026 00:14 #
    dexter

    Вот будет ржака, если куколдси, продав Энцо, не попадут в ЕК по итогу сезона.

    (ответить)

  7. dexter 09.09.2026 00:14 # dexter
    Вот будет ржака, если куколдси, продав Энцо, не попадут в ЕК по итогу сезона. Даже интересно, как они будут оправдываться, свалят всё на Боэляна или на Алонсо?) То что обвинят во всем судей - тут к гадалке не ходи.

    (ответить)

  8. narcot 09.09.2026 00:03 # narcot
    20.04.2023 23:52 #
    sausage

    Маур на следующий год выводит Рому в ЛЧ, спустя 5 лет.
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    09.09.2026 00:00 #
    sausage

    Не пизди, скорее Алонсо не доработает, чем Маур)
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  9. nishanbaev 09.09.2026 00:02 # nishanbaev
    КОРОЛИ!!!

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  10. gameboy 09.09.2026 00:01 # gameboy
    Гумункул в ударе

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