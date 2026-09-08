3-й раунд Кубка Лиги. Анонс матчей вторника

Йорген Ларсен Во вторник вечером были сыграны пять матчей 3-го раунда Кубка Лиги. Один представитель Премьер-Лиги сошел с дистанции.

Этим неудачником стал "Халл", который, правда, уступил другой команде Премьер-Лиги в лице "Халла".

При этом "Борнмут", "Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" прошли дальше, одолев соперников ниже классом.

Добавим, в среду "Челси" сыграет против "Лидса" в Кубке Лиги, а оставшиеся матчи 3-го раунда состоятся на следующей неделе.

"Борнмут" — "Линкольн" — 4:0 (1:0)

Голы: Кристи 7, 69, 88, Райан 90.

"Кристал Пэлас" — "Мидлсбро" — 3:0 (1:0)

Голы: Ларсен 37, 53, Камада 72.

"Сандерленд" — "Халл" — 1:0 (0:0)

Гол: Тальби 71.

"Миллуолл" — "Ньюкасл" — 0:1 (0:0)

Гол: Уиллок 81.

"Лейтон Ориент" — "Брэдфорд" — 1:3 (1:1)

Голы: Гиллеспи 38 (авт) — Суон 45, Хамфрис 58, Пауэлл 88.





Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2026 23:50

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