3-й раунд Кубка Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник вечером были сыграны пять матчей 3-го раунда Кубка Лиги. Один представитель Премьер-Лиги сошел с дистанции.

Этим неудачником стал "Халл", который, правда, уступил другой команде Премьер-Лиги в лице "Халла".



При этом "Борнмут", "Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" прошли дальше, одолев соперников ниже классом.



Добавим, в среду "Челси" сыграет против "Лидса" в Кубке Лиги, а оставшиеся матчи 3-го раунда состоятся на следующей неделе.



"Борнмут" — "Линкольн" — 4:0 (1:0)



Голы: Кристи 7, 69, 88, Райан 90.



"Кристал Пэлас" — "Мидлсбро" — 3:0 (1:0)



Голы: Ларсен 37, 53, Камада 72.



"Сандерленд" — "Халл" — 1:0 (0:0)



Гол: Тальби 71.



"Миллуолл" — "Ньюкасл" — 0:1 (0:0)



Гол: Уиллок 81.



"Лейтон Ориент" — "Брэдфорд" — 1:3 (1:1)



Голы: Гиллеспи 38 (авт) — Суон 45, Хамфрис 58, Пауэлл 88.