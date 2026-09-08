"Ньюкасл" "несколько месяцев" готовился к расставанию с Хау

Спортивный директор "Ньюкасла" Росс Уилсон признался, что его клуб "несколько месяцев" готовился к уходу Эдди Хау с поста главного тренера.

Объявив о расставании с Хау в конце июля, уже спустя считанные дни "Ньюкасл" назначил на его место Маттиаса Яйссле, приглашенного из "Аль-Ахли".



По словам Уилсона, решение Хау уйти не застало "Ньюкасл" врасплох, и клуб был готов к этому, пускай и нежелательному, сценарию.



"Разумеется, мы не выбирали момент времени, когда это произойдет. Но причина, почему мы смогли среагировать так быстро, заключается в том, что мы готовились к этому несколько месяцев".



"Эдди — исключительно талантливый тренер, и это означало, что он, наверное, займется чем-нибудь другим на некотором этапе. Мы должны были быть готовыми к этому", — цитирует Уилсона The Independent.