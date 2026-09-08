"Астон Вилла" победила "Брюгге"

"Астон Вилла" стартовала на общем этапе Лиги Чемпионов с выездной победы 2:3 над бельгийским "Брюгге".

В стартовый состав "вилланов" на этот матч вернулись Пау Торрес и Жоао Гомес, заменив Тайрона Мингса и Росса Баркли.



Команде Унаи Эмери потребовалось всего 10 минут, чтобы открыть счет. Торрес свободно продвинулся вперед до границы штрафной, после чего покатил на правый край площадки Джону Макгинну, а тот нанес обводящий удар в касание — 0:1.



Хозяева явно занервничали и едва не пропустили еще. 19-летний Джордж Хеммингс имел два хороших момента, но в первом случае не смог пробить голкипера, а во втором не попал в створ с близкого расстояния.



Однако на 19-й минуте "Брюгге" внезапно ответил. Хуго Ветлесен был найден передачей внутри штрафной и в касание закатил мяч в угол ворот — 1:1.



Спустя пару минут "Вилла" снова вышла вперед. Гомес избавился от опеки на правом краю штрафной, после чего сделал пас на Эмилиано Буэндиа, а тот пробил в касание с границы вратарской — 1:2.



В остатке первого тайма шла обоюдоострая игра, но гости все-таки смотрелись предпочтительнее и на 43-й минуте забили свой третий гол. Гомес со своей половины поля сделал передачу вперед на Николаса Джексона, тот проскочил голкипера и отправил мяч в пустые ворота — 1:3.



На 60-й минуте в ворота "Виллы" был назначен пенальти за попадание мяча в руку Аарона Ван-Биссаки. Николо Трезольди развел Дзиона Судзуки и снаряд по разным углам — 2:3.



Хозяева не оставляли попыток уйти от поражения, но реальных моментов больше не имели и, скорее, могли пропустить еще.



В итоге "Вилла" впервые в сезоне забила — сразу трижды — и одержала свою первую победу, во многом сделав это на классе.



"Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия) — 2:3 (1:3)



Голы: Ветлесен 19, Трезольди 61 (пен) — Макгинн 11, Буэндиа 22, Джексон 43.



"Брюгге": Зоммер, Саббе (Сике 45), Хан Бом, Мехеле, Сейс, Поттс (Вермант 86), Ветлесен (Лемарешаль 77), Ванакен (Тсава 77), Форбш, Трезольди, Виржили (Диакон 86).



"Астон Вилла": Судзуки, Ван-Биссака (Богард 68), Линделеф, Торрес, Матсен, Камара (Баркли 68), Гомес, Макгинн, Буэндиа (Алиссон 68), Хеммингс, Джексон (Абрахэм 81).



Предупреждения: Ванакен, Виржили, Вермант — Матсен, Макгинн, Гомес.