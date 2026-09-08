Пятеро из Премьер-Лиги номинированы на "Золотой мяч"

Пятеро игроков из Премьер-Лиги были номинированы на "Золотой мяч" в 2026 году.

В среду был опубликован шорт-лист из 30 игроков, один из которых заберет самую престижную индивидуальную награду в футболе во время торжественной церемонии в Лондоне 26 октября.



В этот список вошли Габриэль Магальяэс, Вильям Салиба, Деклан Райс, чей "Арсенал" в прошлом сезоне выиграл Премьер-Лигу, а также лучший бомбардир и лучший ассистент английского первенства в лице Эрлинга из "Манчестер Сити" и Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед", соответственно.



Помимо Райса, в шорт-листе есть еще два игрока сборной Англии. Это Джуд Беллингем из "Реала" и считающийся фаворитом Харри Кейн из "Баварии".



В прошлом сезоне Кейн забил 73 гола за клуб и сборную, выиграв Бундеслигу и Кубок Германии с "Баварией" и бронзу на Чемпионате Мира с Англией.



Добавим, среди номинантов на звание лучшего голкипера значатся Эмилиано Мартинес из "Челси" и Давид Райя из "Арсенала". А Аюб Буадди из "Манчестер Сити", Эли Жуниор Крупи из "Борнмута" и Йоан Манзамби из "Астон Виллы" поспорят за награду лучшему молодому игроку.



Номинанты на "Золотой мяч" 2026 года



Джуд Беллингем ("Реал" и сборная Англии)

Пау Кубарси ("Барселона" и сборная Испании)

Марк Кукурелья ("Челси" / "Реал" и сборная Испании)

Усман Дембеле (ПСЖ и сборная Франции)

Луис Диас ("Бавария" и сборная Колумбии)

Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед" и сборная Португалии)

Габриэл Магальяэс ("Арсенал" и сборная Бразилии)

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" и сборная Норвегии)

Харри Кейн ("Бавария" и сборная Англии)

Ашраф Хакими (ПСЖ и сборная Марокко)

Ламин Ямаль ("Барселона" и сборная Испании)

Хвича Кварацхелия (ПСЖ и сборная Грузии)

Маркиньос (ПСЖ и сборная Бразилии)

Садио Мане ("Аль-Наср" и сборная Сенегала)

Лаутаро Мартинес ("Интер" и сборная Аргентины)

Килиан Мбаппе ("Реал" и сборная Франции)

Нуну Мендеш (ПСЖ и сборная Португалии)

Лионель Месси ("Интер Майами" и сборная Аргентины)

Майкл Олисе ("Бавария" и сборная Франции)

Жоау Невеш (ПСЖ и сборная Португалии)

Хулиан Киньонес ("Аль-Кадисия" и сборная Мексики)

Вильям Пачо (ПСЖ и сборная Эквадора)

Деклан Райс ("Арсенал" и сборная Англии)

Родри ("Манчестер Сити" / "Барселона" и сборная Испании)

Фабиан Руис (ПСЖ и сборная Испании)

Ферран Торрес ("Барселона" / ПСЖ и сборная Испании)

Вильям Салиба ("Арсенал" и сборная Франции)

Дайо Упамекано ("Бавария" и сборная Франции)

Винисиус ("Реал" и сборная Бразилии)

Витинья (ПСЖ и сборная Португалии)