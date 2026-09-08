Пятеро из Премьер-Лиги номинированы на "Золотой мяч"
Пятеро игроков из Премьер-Лиги были номинированы на "Золотой мяч" в 2026 году.
В среду был опубликован шорт-лист из 30 игроков, один из которых заберет самую престижную индивидуальную награду в футболе во время торжественной церемонии в Лондоне 26 октября.
В этот список вошли Габриэль Магальяэс, Вильям Салиба, Деклан Райс, чей "Арсенал" в прошлом сезоне выиграл Премьер-Лигу, а также лучший бомбардир и лучший ассистент английского первенства в лице Эрлинга из "Манчестер Сити" и Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед", соответственно.
Помимо Райса, в шорт-листе есть еще два игрока сборной Англии. Это Джуд Беллингем из "Реала" и считающийся фаворитом Харри Кейн из "Баварии".
В прошлом сезоне Кейн забил 73 гола за клуб и сборную, выиграв Бундеслигу и Кубок Германии с "Баварией" и бронзу на Чемпионате Мира с Англией.
Добавим, среди номинантов на звание лучшего голкипера значатся Эмилиано Мартинес из "Челси" и Давид Райя из "Арсенала". А Аюб Буадди из "Манчестер Сити", Эли Жуниор Крупи из "Борнмута" и Йоан Манзамби из "Астон Виллы" поспорят за награду лучшему молодому игроку.
Номинанты на "Золотой мяч" 2026 года
Джуд Беллингем ("Реал" и сборная Англии)
Пау Кубарси ("Барселона" и сборная Испании)
Марк Кукурелья ("Челси" / "Реал" и сборная Испании)
Усман Дембеле (ПСЖ и сборная Франции)
Луис Диас ("Бавария" и сборная Колумбии)
Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед" и сборная Португалии)
Габриэл Магальяэс ("Арсенал" и сборная Бразилии)
Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" и сборная Норвегии)
Харри Кейн ("Бавария" и сборная Англии)
Ашраф Хакими (ПСЖ и сборная Марокко)
Ламин Ямаль ("Барселона" и сборная Испании)
Хвича Кварацхелия (ПСЖ и сборная Грузии)
Маркиньос (ПСЖ и сборная Бразилии)
Садио Мане ("Аль-Наср" и сборная Сенегала)
Лаутаро Мартинес ("Интер" и сборная Аргентины)
Килиан Мбаппе ("Реал" и сборная Франции)
Нуну Мендеш (ПСЖ и сборная Португалии)
Лионель Месси ("Интер Майами" и сборная Аргентины)
Майкл Олисе ("Бавария" и сборная Франции)
Жоау Невеш (ПСЖ и сборная Португалии)
Хулиан Киньонес ("Аль-Кадисия" и сборная Мексики)
Вильям Пачо (ПСЖ и сборная Эквадора)
Деклан Райс ("Арсенал" и сборная Англии)
Родри ("Манчестер Сити" / "Барселона" и сборная Испании)
Фабиан Руис (ПСЖ и сборная Испании)
Ферран Торрес ("Барселона" / ПСЖ и сборная Испании)
Вильям Салиба ("Арсенал" и сборная Франции)
Дайо Упамекано ("Бавария" и сборная Франции)
Винисиус ("Реал" и сборная Бразилии)
Витинья (ПСЖ и сборная Португалии)
08.09.2026 21:00
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Последние комментарии:
Будто Харри Кейн заслуживает, но посмотрим кому дадут
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Кукурелья как только перешёл в Реал - сразу игрок Челси в номинации .
Остальные в Челси - хуже Кукурельи . Ок
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Деклан Райс из Реала? Пздц
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