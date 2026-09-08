Льюис Холл согласовал новый контракт с "Ньюкаслом"
Защитник "Ньюкасла" Льюис Холл достиг договоренности со своим клубом о новом контракте до 2031 года.
Минувшим летом Холла настойчиво сватали в "Манчестер Юнайтед", однако "Ньюкасл", и так лишившись ряда важных игроков, отказался обсуждать продажу Льюиса.
Вместе с тем "Ньюкасл" чувствует необходимым наградить Холла за достигнутый прогресс, и журналист Бен Джейкобс утверждает, что стороны уже договорились о продлении сотрудничества.
Холл находится под впечатлением от нового главного тренера "Ньюкасла" Маттиаса Яйссле, планируя провести на "Сент-Джеймс Парк" минимум этот сезон.
Новый контракт обеспечит 22-летнему игроку сборной Англии прибавку к зарплате, но едва ли развеет спекуляции насчет его будущего.
Добавим, Холл выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Челси" три года назад. Сперва Льюис прибыл к "сорокам" на правах аренды, а затем был выкуплен за 35 миллионов фунтов, включая бонусы.
08.09.2026 20:00
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