Анонс матча "Порту" — "Манчестер Сити"

В своем первом матче на общем этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" сыграет на выезде с португальским "Порту".

"Сити" сильно начал новый сезон, выиграв все три первых матча в Премьер-Лиге. При этом "горожане" все еще привыкают к футболу своего нового главного тренера Энцо Марески.



"Порту" тоже демонстрирует 100-процентный результат в своем внутреннем первенстве, одержав пять побед из пяти возможных, так что это будет встреча команд, набравших отличную форму.



- "Сити" не проиграл ни одного из четырех матчей против "Порту" в еврокубках (3 победы, 1 ничья).



- "Порту" выиграл только два из 16 последних матчей против английских команд в еврокубках (4 ничьи, 10 поражений), забив лишь девять голов в этих 16 поединках.



- В семи предыдущих сезонах "Сити" шесть раз выигрывал свой первый матч Лиги Чемпионов (1 ничья).



- Энцо Мареска станет только четвертым тренером, при котором "Сити" выступит в Лиге Чемпионов (после Роберто Манчини, Мануэля Пеллегрини и Хосепа Гвардиолы). Никто из трех его предшественников не проигрывал свой первый матч в соревновании (2 победы, 1 ничья).



- "Сити" проиграл девять из 17 последних матчей Лиги Чемпионов (6 побед, 2 ничьи), хотя до этого не знал поражений в соревновании на протяжении 26 поединков кряду.



- Нападающий Эрлинг Холанд забил 34 гола в своих 39 матчах Лиги Чемпионов за "Сити". С сезона 2023/24 только Килиан Мбаппе (37) отличился в соревновании больше, чем норвежец.



В этом матче "Сити" не сможет задействовать травмированных Нико О'Райли и Жереми Доку.



Лига Чемпионов. Общий этап. 1-й тур

"Порту" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Порту. Стадион "Драгау". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз