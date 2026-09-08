Анонс матча "Брюгге" — "Астон Вилла"

Во вторник, 8 сентября, "Астон Вилла" возьмет старт на общем этапе Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с бельгийским "Брюгге".

"Вилла" весьма неудачно стартовала в Премьер-Лиге, не выиграв ни одного из трех первых матчей нового сезона и даже не забив в них ни одного гола.



С другой стороны, нужно учитывать, что летом главный тренер "Виллы" Унаи Эмери почти полностью перестроил свою команду, лишившись таких опытных игроков, как Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Люка Динь, Юри Тилеманс и Олли Уоткинс.



- Все три предыдущие встречи этих команд случились в сезоне Лиги Чемпионов 2024/25. "Брюгге" одержал победу 1:0 на общем этапе, но затем дважды уступил "Вилле" в 1/8 финала (1:3 дома и 3:0 на выезде).



- "Брюгге выиграл только один из 17 последних матчей против английских команд в еврокубках (3 ничьи, 13 поражений) — 1:0 против "Виллы" в ноябре 2024.



- "Вилла" выиграла 67% своих матчей Лиги Чемпионов при Унаи Эмери (8 из 12), и это второй лучший результат среди английских команд при определенном тренере (минимум 10 матчей) после "Ливерпуля" при Арне Слоте (68% — 15 из 22).



- "Брюгге" выиграл оба своих последних матча на общем этапе в прошлом сезоне.



- Со старта сезона 2024/25 только "Барселона" (44) пропустила голов в Лиге Чемпионов больше, чем "Брюгге" (43).



- Это будет девятая кампания Лиги Чемпионов в тренерской карьере Унаи Эмери. В двух предыдущих испанец достигал минимум четвертьфинала (2021/22 и 2024/25).



- Из 22 голов, забитых "Виллой" в сезоне Лиги Чемпионов 2024/25, только 32% приходятся на игроков, которые все еще в клубе.



- Дзион Судзуки из "Виллы" может стать первым японским голкипером, сыгравшим в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов.



Дебют полузащитника "Виллы" Леона Горецки откладывается до октября из-за травмы колена. Жоао Гомес, отбывавший дисквалификацию в Премьер-Лиге, доступен на Лигу Чемпионов. Йоан Манзамби, Амаду Онана и Брайан Маджо травмированы. Тейлор Харвуд-Беллис на турнир не заявлен.



Лига Чемпионов. Общий этап. 1-й тур

"Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия)

Брюгге. Стадион "Ян Брейдел". 19:45 Онлайн-трансляция Прогноз