Арета номинирован на звание Тренера Года

Наставник "Арсенала" Микель Арета был номинирован на звание Тренера Года, который будет оглашен во время церемонии вручения "Золотого мяча" 2026 года.

В прошлом сезоне Артета привел "канониров" к их первому за 22 года титулу Премьер-Лиги, а также подопечные Микеля достигли финала Лиги Чемпионов, где уступили ПСЖ.



Как раз возглавляющий ПСЖ Луис Энрике является одним из четырех конкурентов Артеты в борьбе за престижную награду. Шорт-лист дополняют Унаи Эмери из "Астон Виллы", Венсан Компани из "Баварии" и выигравший ЧМ-2026 со сборной Испании Луис Де ла Фуэнте.



Кроме того, "Арсенал" был номинирован на звание Клуба Года. На эту награду также претендуют ПСЖ, "Бавария", "Буде-Глимт" и "Фламенго".



Добавим, церемония вручения "Золотого мяча" и сопутствующих наград пройдет в Лондоне 26 октября.