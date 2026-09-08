Арета номинирован на звание Тренера Года
Наставник "Арсенала" Микель Арета был номинирован на звание Тренера Года, который будет оглашен во время церемонии вручения "Золотого мяча" 2026 года.
В прошлом сезоне Артета привел "канониров" к их первому за 22 года титулу Премьер-Лиги, а также подопечные Микеля достигли финала Лиги Чемпионов, где уступили ПСЖ.
Как раз возглавляющий ПСЖ Луис Энрике является одним из четырех конкурентов Артеты в борьбе за престижную награду. Шорт-лист дополняют Унаи Эмери из "Астон Виллы", Венсан Компани из "Баварии" и выигравший ЧМ-2026 со сборной Испании Луис Де ла Фуэнте.
Кроме того, "Арсенал" был номинирован на звание Клуба Года. На эту награду также претендуют ПСЖ, "Бавария", "Буде-Глимт" и "Фламенго".
Добавим, церемония вручения "Золотого мяча" и сопутствующих наград пройдет в Лондоне 26 октября.
08.09.2026 15:00
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После победы в ЛЧ и АПЛ заберём мы и эту отметку
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Номинирован судейским корпусом.
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Ухахаха
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