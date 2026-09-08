"Юнайтед" обзавелся новым нарукавным спонсором

"Манчестер Юнайтед" заключил спонсорский контракт с компанией SumUp, чья эмблема теперь расположится на рукаве игровой футболки "красных дьяволов".

В прошлом месяце у "Юнайтед" истек контракт с DXC Technology, своим предыдущим нарукавным спонсором, поэтому в первых матчах нового сезона команда Майкла Кэррика играла с эмблемой Премьер-Лиги на обоих рукавах.



Но теперь место на одном из рукавов займет эмблема SumUp, с которой был заключен многомиллионный контракт на несколько лет.



SumUp — это британская финтех-компания, которая предоставляет мобильные и цифровые решения для приема платежей бизнесом.



Добавим, недавно "Юнайтед" также заключил контракт стоимостью свыше 18 миллионов фунтов с Betway, чья эмблема теперь располагается спереди тренировочной формы "дьяволов".