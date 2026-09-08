Turkish Airlines станет новым титульным спонсором "Ливерпуля"

Turkish Airlines "Ливерпуль" объявил, что со следующего сезона новым титульным спонсором клуба станет авиакомпания Turkish Airlines.

Сотрудничество с Turkish Airlines официально стартует 1 июня 2027. Liverpool Echo оценивает эту пятилетнюю сделку в 300 миллионов фунтов.

Таким образом, эмблема Turkish Airlines расположится спереди игровых футболок "Ливерпуля" вместо банка Standard Chartered, который является титульным спонсором "красных" уже 17-й сезон — с 2010 года.

При этом сотрудничество со Standard Chartered не прекратится. С сезона 2027/28 банк перейдет в статус глобального партнера мерсисайдского клуба.

Добавим, сейчас "Ливерпуль" получает от Standard Chartered около 50 млн. фунтов за сезон.





Метки Standard Chartered, Turkish Airlines, Ливерпуль, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2026 12:00

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  1. largo-winch 08.09.2026 12:40 # largo-winch
    нах фото самолёта ставить, даун блеять. ставь лого компании

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  2. gidro-met 08.09.2026 12:17 # gidro-met
    Зачем им туркам рекламы , что от этого изменится в их продажах билетов на самолёт ?

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  3. closer 08.09.2026 12:08 # closer
    гачи бази перед каждым матчем с традиционным чаепитием на коврах после матчей
    у писькорского аж слюна потекла

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