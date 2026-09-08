Turkish Airlines станет новым титульным спонсором "Ливерпуля"

"Ливерпуль" объявил, что со следующего сезона новым титульным спонсором клуба станет авиакомпания Turkish Airlines.

Сотрудничество с Turkish Airlines официально стартует 1 июня 2027. Liverpool Echo оценивает эту пятилетнюю сделку в 300 миллионов фунтов.



Таким образом, эмблема Turkish Airlines расположится спереди игровых футболок "Ливерпуля" вместо банка Standard Chartered, который является титульным спонсором "красных" уже 17-й сезон — с 2010 года.



При этом сотрудничество со Standard Chartered не прекратится. С сезона 2027/28 банк перейдет в статус глобального партнера мерсисайдского клуба.



Добавим, сейчас "Ливерпуль" получает от Standard Chartered около 50 млн. фунтов за сезон.