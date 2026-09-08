Пети: "Тоттенхэм" не попадет в еврокубки"

Экс-полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети выразил уверенность, что "Тоттенхэм" не будет играть в еврокубках в следующем сезоне.

В трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Тоттенхэм" набрал одно очко и ни разу не забил, несмотря на огромные инвестиции в состав в летнее трансферное окно.



Обновленному составу "Тоттенхэма" не хватает сыгранности, а также уверенности в себе, как отмечает Пети.



"Я уверен, я практически уверен, что они не вылетят. Но и к местам в зоне еврокубков они приблизиться не смогут, таково мое ощущение. Они будут в верхней половине, но в еврокубках играть не будут".



"Когда я смотрю на Де Дзерби, его поведение напоминает мне его заключительные недели в "Марселе". Он сказал, что ему нужно время поработать со своими игроками и что это новая эра с новыми игроками. Окей, совершенно никаких проблем".



"Но я не вижу ничего, что придало бы мне оптимизма насчет "Тоттенхэма".



"Нужно изменить менталитет в этой команде, а также в клубе, потому что есть ощущение, что это всегда будет заканчиваться одинаково, что бы вы ни хотели предпринять".



"Ты можешь почувствовать, что игрокам не хватало уверенности в последние два-три сезона, и в этом плане ничего не изменилось", — сообщил Пети talkSPORT.