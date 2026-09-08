Ширер: "Приобретение Альвареса приблизило бы "Арсенал" к победе в Лиге Чемпионов"
Легенда английского футбола Алан Ширер считает, что осечка с приглашением нападающего топ-уровня вроде Хулиана Альвареса из испанского "Атлетико" может стоить "Арсеналу" Лиги Чемпионов.
Минувшим летом "Арсенал" укрепил свой состав с помощью Эзри Конса, Бруно Гимараэса и Христоса Цолиса, однако обзавестись нападающим топ-уровня вроде Альвареса "канониры" не смогли.
По мнению Ширера, это не помешает "Арсеналу" защитить титул Премьер-Лиги, однако для победы в Лиге Чемпионов этого усиления будет мало.
"Не думаю, что недостаток активности в трансферное окно по приглашению левого вингера повлияет на них в Премьер-Лиге. Они и так хорошо укомплектованы. Они явно хотели пригласить еще одно игрока, центрального нападающего топ-уровня".
"Я по-прежнему считаю Дьекереша хорошим игроком, но он не соответствует топ-уровню. При этом он сделал достаточно, чтобы помочь им выиграть лигу в прошлом сезоне".
"Но я думаю, приобретение вроде Хулиана Альвареса приблизило бы их на эту толику к победе в Лиге Чемпионов. Думаю, это практически само собой разумеется".
"В случае приобретения Альвареса они выиграли бы лигу и имели отличные шансы на победу в Лигу Чемпионов. Но я чересчур не жалею их, потому что они все равно получили действительно хорошее усиление", — сообщил Ширер Betfair.
08.09.2026 10:00
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Леол, калониры в рот вые6анные даже ЛЕ выиграть не могут, куда им до ЛЧ)
Их опять там вые6ут и высушат)
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