Ширер: "Приобретение Альвареса приблизило бы "Арсенал" к победе в Лиге Чемпионов"

Легенда английского футбола Алан Ширер считает, что осечка с приглашением нападающего топ-уровня вроде Хулиана Альвареса из испанского "Атлетико" может стоить "Арсеналу" Лиги Чемпионов.

Минувшим летом "Арсенал" укрепил свой состав с помощью Эзри Конса, Бруно Гимараэса и Христоса Цолиса, однако обзавестись нападающим топ-уровня вроде Альвареса "канониры" не смогли.



По мнению Ширера, это не помешает "Арсеналу" защитить титул Премьер-Лиги, однако для победы в Лиге Чемпионов этого усиления будет мало.



"Не думаю, что недостаток активности в трансферное окно по приглашению левого вингера повлияет на них в Премьер-Лиге. Они и так хорошо укомплектованы. Они явно хотели пригласить еще одно игрока, центрального нападающего топ-уровня".



"Я по-прежнему считаю Дьекереша хорошим игроком, но он не соответствует топ-уровню. При этом он сделал достаточно, чтобы помочь им выиграть лигу в прошлом сезоне".



"Но я думаю, приобретение вроде Хулиана Альвареса приблизило бы их на эту толику к победе в Лиге Чемпионов. Думаю, это практически само собой разумеется".



"В случае приобретения Альвареса они выиграли бы лигу и имели отличные шансы на победу в Лигу Чемпионов. Но я чересчур не жалею их, потому что они все равно получили действительно хорошее усиление", — сообщил Ширер Betfair.