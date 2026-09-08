Мареска: "Холанд стал полноценной личностью"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что его нападающий Эрлинг Холанд стал полноценной личностью.

Мареска знает Холанда еще по периоду своей работы ассистентом Хосепа Гвардиолы в сезоне 2022/23, когда едва прибывший из дортмундской "Боруссии" Эрлинг помог "Сити" сделать требл.



Холанд по-прежнему забивает много голов, однако Мареска чувствует, что его бомбардир также сформировался за пределами футбольного поля.



"Теперь он мужчина, он отец. Когда он прибыл сюда, то не был отцом. Теперь его жизнь изменилась, его приоритеты полностью изменились, потому что он отец".



"Я рад за него — он всегда был игроком топ-уровня и первоклассным парнем. Но теперь вы можете видеть, что он стал полноценной личностью. Семейный человек и по-прежнему забивает голы. Я очень рад за него", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".