Эмери объяснил, почему Гарначо мало играет

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объяснил, почему вингер Алехандро Гарначо играет так мало на старте нового сезона.

Еще в июле "Вилла" арендовала Гарначо у "Челси" с обязательством по выкупу, если будут выполнены определенные условия.



С тех пор Гарначо отметился тремя появлениями на замену, суммарно проведя на поле в Премьер-Лиге около получаса. 22-летний аргентинец стабильно проигрывает конкуренцию 19-летнему воспитаннику "Виллы" Джорджу Хеммингсу.



Эмери объясняет это тем, что Гарначо все еще находится в процессе адаптации, и Алехандро придется приложить усилия, чтобы играть.



"Джордж трудился весь прошлый год с нами и играл минуты. Он великолепно играет и становится лучше".



"Он отдал одну результативную передачу на Буэндиа. Он трудится, давая темп и километры, как нам нужно. Он делает это. Думаю, теперь он стал готовым для Премьер-Лиги игроком".



"Также у нас есть другие игроки, которые сюда перешли и которым нужно адаптироваться к нашим тренировкам, нашим матчам, и Гарначо в процессе этого".



"Нам нужно, чтобы они проявляли себя, добавляя нам некоторые вещи. Нам нужно, чтобы они трудились и были эффективны. Гарначо в процессе этого. Но Джордж великолепен в том, как он реагирует", — цитирует Эмери Daily Mirror.