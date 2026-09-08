Лакруа: "Мы заслуживали большего против "Арсенала"
Защитник "Челси" Максанс Лакруа считает, что его команда не заслуживала поражения в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".
В минувшее воскресенье "Челси" потерпел свое первое поражение в новом сезоне, уступив на поле действующего чемпиона Премьер-Лиги со счетом 2:1.
Лакруа признается, что игроки "Челси" остались в расстроенных чувствах, потому что их вполне неплохой футбол не был вознагражден набранными очками.
"Конечно, мы слегка расстроены после поражения, но, честно говоря, я считаю, мы были хороши. Нам просто нужно подправить некоторые детали. Думаю, здесь непросто играть, но мы были хороши".
"Мы принимаем это поражение, но мы хотим научиться благодаря ему. Думаю, учиться на ошибках и всех неправильных вещах — это хорошо. Нам нужно двигаться вперед и пробовать снова".
"Думаю, мы хорошо начали, но когда они сравняли счет, игра стала становиться все сложнее и сложнее. Но у нас тоже были хорошие действия и хорошие атаки, поэтому поражение слегка ранит. Мы старались изо всех сил".
"Думаю, мы заслуживали большего. Удача была не на нашей стороне, но мы должны принять это. Желание забить и настрой были очевидны. Мы до самого конца играли с характером. Мы заслуживали сделать счет 2:2, но это станет для нас уроком на следующий раз", — цитирует Лакруа Evening Standard.
08.09.2026 07:00
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