Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо ведет переговоры с двумя клубами Премьер-Лиги.

Прошлый сезон Санчо провел в "Астон Вилле" на правах аренды из "Юнайтед", контракт с которым истек у Джейдона в конце июня, поэтому сейчас экс-игрок "Челси" является свободным агентом и может перейти в новый клуб даже после закрытия летнего трансферного окна.



По информации TEAMtalk, за последние дни два неназванных клуба Премьер-Лиги обратились насчет Санчо. Также к Джейдону существует интерес из Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.



Еще одним вариантом для Санчо является возвращение в дортмундскую "Боруссию", где ранее 26-летний англичанин провел два успешных периода.



Добавим, как раз у "Боруссии" Санчо и был приобретен "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов в 2021 году. Этот трансфер стал одним из самых неудачных для клуба с "Олд Траффорд" за последнее время.