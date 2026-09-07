Дебют Горецки за "Виллу" откладывается до октября

Дебют полузащитника Леона Горецки за "Астон Виллу" был отложен минимум до октября.

Контракт Горецки с "Баварией" истек в конце прошлого сезона, а к "Астон Вилле" Леон присоединился в качестве свободного агента только в конце августа.



Поэтому Горецка не имел полноценной предсезонной подготовки и был вынужден догонять своих партнеров по "Вилле" в плане физической формы. А когда 31-летний немец уже был на пороге дебюта за свой новый клуб, случилась беда.



Горецка получил травму колена на тренировке в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Брюгге" во вторник вечером, на который главный тренер "Виллы" Унаи Эмери надеялся выпустить Леона в стартовом составе.



Как сообщает Sky Sports, в строй Горецка вернется только после расширенного международного перерыва, до которого "Вилле", помимо "Брюгге", предстоит сыграть против "Ноттингем Форест", "Ковентри" и "Тоттенхэма".