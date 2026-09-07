Исак доволен своей своей формой на старте сезона

Александер Исак Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак заявил, что доволен своей формой на старте нового сезона.

Начало прошлого сезона было испорчено для Исака сагой с переходом из "Ньюкасла" в "Ливерпуль", однако этим летом Александер смог полноценно подготовиться к старту кампании.

В трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Исак забил три гола, включая дубль против "Ипсвича" в прошлую пятницу.

Поэтому 26-летний швед чувствует себя гораздо лучше и теперь надеется развить свои успехи и успехи команды.

"Я чувствую себя хорошо. Разумеется, я бы предпочел, чтобы мы выиграли все три наших матча. Но мы выиграли последний и должны продолжать в том же духе".

"Мы должны использовать энергию от этого матча. Использовать, чтобы снова показать хорошую игру", — сообщил Исак Sky Sports.





Метки Исак, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2026 22:00

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