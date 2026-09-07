Исак доволен своей своей формой на старте сезона

Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак заявил, что доволен своей формой на старте нового сезона.

Начало прошлого сезона было испорчено для Исака сагой с переходом из "Ньюкасла" в "Ливерпуль", однако этим летом Александер смог полноценно подготовиться к старту кампании.



В трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Исак забил три гола, включая дубль против "Ипсвича" в прошлую пятницу.



Поэтому 26-летний швед чувствует себя гораздо лучше и теперь надеется развить свои успехи и успехи команды.



"Я чувствую себя хорошо. Разумеется, я бы предпочел, чтобы мы выиграли все три наших матча. Но мы выиграли последний и должны продолжать в том же духе".



"Мы должны использовать энергию от этого матча. Использовать, чтобы снова показать хорошую игру", — сообщил Исак Sky Sports.