Исак доволен своей своей формой на старте сезона
Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак заявил, что доволен своей формой на старте нового сезона.
Начало прошлого сезона было испорчено для Исака сагой с переходом из "Ньюкасла" в "Ливерпуль", однако этим летом Александер смог полноценно подготовиться к старту кампании.
В трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Исак забил три гола, включая дубль против "Ипсвича" в прошлую пятницу.
Поэтому 26-летний швед чувствует себя гораздо лучше и теперь надеется развить свои успехи и успехи команды.
"Я чувствую себя хорошо. Разумеется, я бы предпочел, чтобы мы выиграли все три наших матча. Но мы выиграли последний и должны продолжать в том же духе".
"Мы должны использовать энергию от этого матча. Использовать, чтобы снова показать хорошую игру", — сообщил Исак Sky Sports.
07.09.2026 22:00
Просмотров: 260
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
КОРОЛЬ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий