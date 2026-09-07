"Челси" интересовался Сандером Берге

На исходе летнего трансферного окна "Челси" проявлял интерес к полузащитнику "Фулхэма" Сандеру Берге.

"Челси" надеялся обзавестись новым полузащитником в заключительные дни летнего окна на замену Энцо Фернандесу, который готовился перейти в "Манчестер Сити" за 125 миллионов фунтов.



"Челси" рассматривал несколько вариантов на замену Фернандесу, и одним из них был Берге, хотя до официального предложения о покупке так и не дошло, сообщает BBC.



Берге утвердился ключевым игроком "Фулхэма" с момента своего перехода из "Бернли" в 2023 году, к настоящему моменту сыграв 78 матчей да "дачников".



Помимо 28-летнего норвежца, с переходом в "Сити" также связывали Ламина Камара из "Монако", Ману Коне из "Ромы", Алекса Скотта из "Борнмута" и Джеймса Гарнера из "Эвертона".