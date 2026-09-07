Рис Джеймс: "Это небольшая кочка на пути"
Капитан "Челси" Рис Джеймс назвал поражение от "Арсенала" "небольшой кочкой на пути" своей команды.
Накануне "Челси" потерпел свое первое поражение при новом главном тренере Хаби Алонсо, уступив на поле действующего чемпиона Премьер-Лиги со счетом 2:1.
Однако два своих предыдущих матча "Челси" выиграл, поэтому Джеймс оптимистичен насчет перспектив "синих".
"Мы уже два месяца работаем с новым тренером и его штабом, и пока что мы наслаждаемся этим. Мы стараемся как можно скорее адаптироваться. Мы все еще узнаем его и то, как он хочет играть, а это приходит со временем. Мы прониклись тем, чего он хочет и как он хочет играть".
"Мы выиграли два матча из трех в лиге. Это (поражение от "Арсенала") небольшая кочка на пути, но мы вернемся. Нам нужно сосредоточиться на себе и не позволить другим командам отвлекать нам".
"Это только третий тур, впереди еще 35. Со временем, терпением и упорной работой мы будем там, где нам и положено быть", — цитирует Джеймса официальный веб-сайт "Челси".
07.09.2026 20:00
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И понеслась пездальси по кочкам
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Все начинается с кочки,кочка превращается в ухаб,ухаб в выбоину,в итоге разрушенный мост для болельщиков этой помойки,слезы и команда мимо еврокубков на следующий сезон.
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Жди бордюра на пути. Защита и центр середняк.
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