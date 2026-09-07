Игроки "Фулхэма" недовольны Арбелоа

Среди игроков "Фулхэма" зреет недовольство своим главным тренером Альваро Арбелоа.

Арбелоа только минувшим летом возглавил "Фулхэм", будучи приглашенным на место ушедшего в "Бенфику" Марку Силвы.



И хотя от начала нового сезона Премьер-Лиги прошло только три матча, некоторые игроки "Фулхэма" уже сыты по горло своим испанским тренером.



Как отмечает The Sun, Эмиль Смит-Роу и Алекс Ивоби удалили из своих аккаунтов в инстаграме все свои фотографии, связанные с "Фулхэмом", а Кевин и Кенни Тете опубликовали в социальных сетях комментарии с завуалированной или вполне прямой критикой Арбелоа.



"Фулхэм" проиграл все три своих первых матча в Премьер-Лиге, а поскольку у "дачников" впереди поединки против "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", не будет сюрпризом, если команда Арбелоа уйдет на первый в сезоне международный перерыв с нулем очков.



Минувшим летом "Фулхэм" попрощался с опытными Раулем Хименесом, Харри Уилсоном, Иссой Диопом и Сашей Лукичем, который суммарно провели 658 матчей в Премьер-Лиге, и пригласил на их место семерых новичков, у которых таких матчей на всех набирается только восемь.