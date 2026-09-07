"Ноттингем Форест" разорвал контракт с Эду

Директор "Ноттингем Форест" Эду официально покинул клуб с "Сити Граунд".

Эду только летом 2025 приступил к работе в качестве глобального руководителя футбольного департамента "Форест", куда он перешел из "Арсенала".



Однако еще весной стало известно, что на фоне разлада в отношениях с владельцем "Форест" Евангелосом Маринакисом бразильскому директору было сказано "держаться подальше от клуба".



Последние месяцы Эду не появлялся в "Форест", хотя формально его контракт продолжал действовать — так было до прошлой недели, когда трудовой договор был расторгнут сторонами. При этом официального подтверждения со стороны клуба все равно не будет, сообщает The Telegraph.



Последний раз Эду был замечен на матче "Форест" еще 22 февраля, когда "лесники" дома проиграли "Ливерпулю".



Период Эду запомнится как турбулентный период с хаотичной трансферной политикой и частой сменой главных тренеров.