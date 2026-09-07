Невилл считает, что "Челси" может занять второе место в Премьер-Лиге

Хаби Алонсо Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "Челси" по силам финишировать на втором месте в этом сезоне Премьер-Лиги.

Под руководством Хаби Алонсо "Челси" производит позитивное впечатление на старте нового сезона, даже несмотря на поражение 2:1 от "Арсенала" накануне.

Несмотря на то, что обновленный "Челси" находится в начале своего пути, Невилл ожидает, что "синие" значительно улучшат свою позицию в Премьер-Лиге относительно прошлого сезона.

"Думаю, они могут финишировать вторыми. Ниже третьего я не вижу "Челси".

"Сказали бы вы мне это год назад, когда они были абсолютно нигде. Я не видел, куда этот проект движется".

"Перед матчем Хаби Алонсо сказал, что этот проект находится на ранней стадии, и это действительно так".

"Он пытается сформировать хребет из опытных игроков вроде Мартинеса, Хендерсона, Лакруа и Уэлбека, и я думаю, это правильный путь. Тебе нужны хорошие и опытные игроки в раздевалке".

"Я впервые за три, четыре, пять лет настроен столь позитивно насчет "Челси", потому что думаю, что они движутся в правильном направлении", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.





Метки Невилл, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2026 16:00

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Последние комментарии:




  1. christina-milian 07.09.2026 16:45 # christina-milian
    Уверенное третье место с большим отставанием от второго.

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  2. luisgarcia10 07.09.2026 16:39 # luisgarcia10
    После Сити

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