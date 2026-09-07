Невилл считает, что "Челси" может занять второе место в Премьер-Лиге
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "Челси" по силам финишировать на втором месте в этом сезоне Премьер-Лиги.
Под руководством Хаби Алонсо "Челси" производит позитивное впечатление на старте нового сезона, даже несмотря на поражение 2:1 от "Арсенала" накануне.
Несмотря на то, что обновленный "Челси" находится в начале своего пути, Невилл ожидает, что "синие" значительно улучшат свою позицию в Премьер-Лиге относительно прошлого сезона.
"Думаю, они могут финишировать вторыми. Ниже третьего я не вижу "Челси".
"Сказали бы вы мне это год назад, когда они были абсолютно нигде. Я не видел, куда этот проект движется".
"Перед матчем Хаби Алонсо сказал, что этот проект находится на ранней стадии, и это действительно так".
"Он пытается сформировать хребет из опытных игроков вроде Мартинеса, Хендерсона, Лакруа и Уэлбека, и я думаю, это правильный путь. Тебе нужны хорошие и опытные игроки в раздевалке".
"Я впервые за три, четыре, пять лет настроен столь позитивно насчет "Челси", потому что думаю, что они движутся в правильном направлении", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
07.09.2026 16:00
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Уверенное третье место с большим отставанием от второго.
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