Невилл считает, что "Челси" может занять второе место в Премьер-Лиге

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "Челси" по силам финишировать на втором месте в этом сезоне Премьер-Лиги.

Под руководством Хаби Алонсо "Челси" производит позитивное впечатление на старте нового сезона, даже несмотря на поражение 2:1 от "Арсенала" накануне.



Несмотря на то, что обновленный "Челси" находится в начале своего пути, Невилл ожидает, что "синие" значительно улучшат свою позицию в Премьер-Лиге относительно прошлого сезона.



"Думаю, они могут финишировать вторыми. Ниже третьего я не вижу "Челси".



"Сказали бы вы мне это год назад, когда они были абсолютно нигде. Я не видел, куда этот проект движется".



"Перед матчем Хаби Алонсо сказал, что этот проект находится на ранней стадии, и это действительно так".



"Он пытается сформировать хребет из опытных игроков вроде Мартинеса, Хендерсона, Лакруа и Уэлбека, и я думаю, это правильный путь. Тебе нужны хорошие и опытные игроки в раздевалке".



"Я впервые за три, четыре, пять лет настроен столь позитивно насчет "Челси", потому что думаю, что они движутся в правильном направлении", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.