Каррагер назвал вещь, которая должна встревожить конкурентов "Арсенала"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что игра "Арсенала" в отсутствие своего ведущего защитника Вильяма Салиба должна встревожить конкурентов "канониров" по Премьер-Лиге.

Начав новый сезон Премьер-Лиги с побед над "Ковентри" и "Астон Виллой", накануне "Арсенал" одолел "Челси" со счетом 2:1.



Как раз от Моргана Роджерса из "Челси" "Арсенал" и пропустил свой первый гол в новом сезоне, и Каррагер удивлен, насколько хорошо обороняется команда Микеля Артеты, несмотря на травму Салиба.



"Думаю, это уже тревожно для всех остальных, что Салиба, который является настоящим игроком мирового уровня и, возможно, лучшим центральным защитником в мировом футболе, пока что не сыграл ни минуты в этом сезоне".



"И нет такого ощущения, что любой может забить против них. Они пропустили сегодня, но "Челси" практически не имел ни одного большего момента в матче — только много попыток из-за пределов штрафной".



"Райя совершил отличный сейв после удара Эстевао в концовке, и это был бы замечательный гол, но "Челси" по-настоящему не вскрывал их оборону, и это без их лучшего защитника".



"Так что это тревожно. Эзри Конса замечательно начал и совершил отличный отбор — такие вещи нравится болельщикам", — сообщил Каррагер в эфире.