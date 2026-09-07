Мареска: "Холанду потребуется отдых"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что ему придется давать передышку нападающему Эрлингу Холанду по ходу сезона.

Новый сезон Премьер-Лиги Холанд начал с трех голов в трех матчах, и кажется, что после ухода Омара Мармуша у "горожан" просто не осталось никакой альтернативы Эрлингу на позиции центрального нападающего.



Однако Мареска отлично понимает, что Холанд не сможет играть в каждом матче, и Энцо сходу называет двух игроков, которые способны заменить Эрлинга.



"На данный момент он сыграл каждую минуту, за исключением матча за Суперкубок Англии. Нам нужно беречь Эрлинга, потому что это очень длинный сезон, и будут матчи, когда ему потребуется отдых".



"Кто, если не он? Это зависит от матча и плана на матч. Антуан (Семеньо) может сыграть "девятку". Фил (Фоден) уже играл "девятку". Это зависит от матча", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".