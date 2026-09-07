"Челси" хочет заранее согласовать покупку Скотта

"Челси" запланировал покупку полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта на следующее лето и надеется поскорее согласовать эту сделку.

"Челси" хотел заполучить Скотта еще минувшим летом и даже выдвинул свое предложение в размере 60 миллионов фунтов, однако "Борнмут" немедленно ответил отказом.



"Борнмут" с самого начала давал понять, что ведущие игроки вроде Скотта и Эли Жуниора Крупи не покинут клуб в летнее трансферное окно, поэтому у "Челси" и не было особой надежды.



И хотя трансферное окно закрылось, "Челси" не утратил интерес к Скотту, рассматривая 23-летнего англичанина в качестве своей приоритетной цели по укреплению полузащиты, которая ослабла после продажи Энцо Фернандеса в "Манчестер Сити".



Как сообщает TEAMtalk, "Челси" не надеется заполучить Скотта в зимнее окно, однако следующим летом трансфер будет реален, ведь к тому времени у Алекса останется только 12 месяцев по контракту.



Более того, "Челси" готов сесть за стол переговоров с "Борнмутом" заранее, не дожидаясь следующего лета. Это позволило бы "синим" лучше спланировать будущее и исключить риски того, что Алекс подорожает, а конкуренция в борьбе за игрока вырастет.