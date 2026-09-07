Артета высказался насчет формы Эдегора

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался насчет формы своего капитана Мартина Эдегора на старте нового сезона.

И хотя в прошлом сезоне "Арсенал" выиграл Премьер-Лигу, лично Эдегор не впечатлил. Мартине столкнулся с травмами и упадком формы, забив лишь один гол на пути к титулу.



Зато накануне против "Челси" Эдегор забил уже свой второй гол в новом сезоне Премьер-Лиги. Также Мартин отличился против "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии.



Артета чувствует, что 27-летний норвежец вышел на пик формы, улучшив свои физические кондиции за лето, а также имеет дополнительную мотивацию после разочаровывающего прошлого сезона.



"Во-первых, Мартин в хорошей физической форме, он чувствует себя уверенно. Думаю, это одно из лучших состояний, в которых я видел его, а также ему нужно кое-что доказать после прошлого сезона и после столь длительного пребывания вне футбола".



"На мой взгляд, он достиг той точки, когда наслаждается своей игрой. В такой момент ты должен наслаждаться тем, что делаешь, ты должен играть по-настоящему решительно, и я обожаю видеть, как он мчится вперед, наносит удары и создает так много ситуаций для своих партнеров по команде. Это было замечательно", — цитирует Артету Daily Mirror.