Руни: "Габриэлю крайне повезло остаться на поле"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что защитнику "Арсенала" Габриэлю Магальяэсу "крайне повезло" избежать удаления против "Челси".

Победный для "Арсенала" матч Премьер-Лиги на "Эмирейтс" накануне (2:1) начался с пропущенного гола уже на второй минуте.



Как раз при счете 0:1 в пользу "Челси" Габриэль пришел в чужую штрафную на розыгрыш стандартного положения и в борьбе за мяч пнул по голове чужого голкипера Эмилиано Мартинеса.



Рефери Крис Кавана решил не применять никаких санкций в отношении Габриэля, а система VAR не увидела здесь явной судейской ошибки, однако Руни считает, что красная карточка была бы справедливым вердиктом для бразильского защитника.



"С первого раза этого не видно, но если посмотреть замедленный повтор, то можно увидеть, как Мартинес своими руками забирает мяч, а Габриэль бьет его бутсой по голове".



"Обе руки Мартинеса на мяче, Габриэль же далеко от мяча и бьет его по голове. Поэтому, думаю, ему крайне повезло остаться на поле", — сообщил Руни в эфире BBC.



