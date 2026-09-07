Кертис Джонс объяснил свое решение перейти в "Интер"

Полузащитник Кертис Джонс объяснил свое решение перейти из "Ливерпуля" в итальянский "Интер".

В прошлом месяце "Ливерпуль" продал Джонса в "Интер" за 30 миллионов фунтов. Кертис ушел после 16 лет в мерсисайдском клубе.



По словам 25-летнего англичанина, ключевую роль в его переходе сыграл главный тренер "Интера" и бывший защитник сборной Румынии Кристиан Киву.



"Есть причина, почему я перешел сюда. Это телефонный разговор, который у нас состоялся. Он (Киву) объяснил, как команда играет, каковы его тактические идеи и как он трудится каждый день".



"Он говорит о мелочах, которые могут показаться незначительными, но в итоге оказывают большое влияние. Плюс он обладает огромным опытом и сам играл на высочайшем уровне. Он великолепно управляется с командой. Он один из нас, и это имеет фундаментальное значение", — цитирует Джонса Daily Mirror.