Кертис Джонс объяснил свое решение перейти в "Интер"
Полузащитник Кертис Джонс объяснил свое решение перейти из "Ливерпуля" в итальянский "Интер".
В прошлом месяце "Ливерпуль" продал Джонса в "Интер" за 30 миллионов фунтов. Кертис ушел после 16 лет в мерсисайдском клубе.
По словам 25-летнего англичанина, ключевую роль в его переходе сыграл главный тренер "Интера" и бывший защитник сборной Румынии Кристиан Киву.
"Есть причина, почему я перешел сюда. Это телефонный разговор, который у нас состоялся. Он (Киву) объяснил, как команда играет, каковы его тактические идеи и как он трудится каждый день".
"Он говорит о мелочах, которые могут показаться незначительными, но в итоге оказывают большое влияние. Плюс он обладает огромным опытом и сам играл на высочайшем уровне. Он великолепно управляется с командой. Он один из нас, и это имеет фундаментальное значение", — цитирует Джонса Daily Mirror.
07.09.2026 09:00
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