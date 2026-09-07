Артета: "Арсенал" способен играть еще лучше, чем в прошлом сезоне"

Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда способна играть еще лучше, чем в прошлом сезоне, и победа над "Челси" это подтверждает.

Накануне "Арсенал" одержал волевую победу 2:1 над "Челси", продлив свою 100-процентную серию на старте нового сезона.



И хотя игра "Арсенала" в прошлом сезоне принесла титул Премьер-Лиги, Артета чувствует, что это не предел для его команды.



"Думаю, для нас это показатель того, что мы способны выступать на еще более высоком уровне, чем в прошлом сезоне, и это зависит от нас, сможем ли мы поддержать и сохранить это желание, эту скромность, продолжая стараться каждый день быть лучшей версией себя лично и команды".



"Мы по-прежнему можем значительно вырасти и многое предложить, и именно в этом заключаются амбиции команды. Мы знаем, что нам будет столь же непросто каждую неделю, но мы готовы к этому".



"Было приятно наблюдать за тем, как наша команда играет и сражается. Некоторые игроки выдали индивидуально очень сильный матч, а атмосфера на стадионе была замечательной. Мы требуем другой уровень динамизма, угрозы и агрессии, и сегодня вы это наблюдали", — цитирует Артету Daily Mirror.