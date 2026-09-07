Кэррик: "Мы не так уж плохо начали сезон"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает, что его команда начала новый сезон "не так уж плохо".

В каждом из трех первых матчей нового сезона "Юнайтед" пропускал по два гола. Начав с поражения от "Халла", затем "красные дьяволы" одолели "Ипсвич" и упустили победу против "Эвертона".



После ничьей 2:2 против "Эвертона" Кэррик заявил, что не считает старт сезона неудачным, хотя конкретно этот результат его расстраивает.



"Мы не так уж плохо начали сезон. Это не так уж плохо — мы были близки к тому, чтобы уехать отсюда с тремя очками, но это футбол".



"Есть моменты, в которые мы можем действовать лучше, но это наладится. Мы глубоко расстроены результатом, учитывая то, что мы дважды вели по ходу матча и были так близки к победе".



"Мы проделали такую работу, и затем упустить победу таким образом... Это неприятное ощущение. Это ощущается как поражение".



"Это слегка звучит как клише на данной стадии сезона, но мы набрали очко. Ощущение таково, что мы должны были получить гораздо больше, и это нельзя игнорировать".



"У нас порядок с духом, хотя есть очевидные вещи, которые нам нужно делать лучше как команде".



"Мы пропустили с двух хороших дальних ударов. Иногда такие мячи залетают в верхний угол ворот, но чаще — нет".



"Разумеется, мы не можем игнорировать это, и нам нужно пропускать меньше голов, чтобы иметь более высокие шансы на победу в матчах, но мы определенно обратим на это внимание и продолжим совершенствоваться", — цитирует Кэррика Sky Sports.