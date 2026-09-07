Алонсо признал, что ошибся с Кайседо

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо признал, что совершил ошибку, выпустив полузащитника Мойсеса Кайседо слишком рано после травмы.

В предыдущий уикенд, когда "Челси" победил "Брайтон" со счетом 4:3, Кайседо потребовалась обратная замена, в результате чего Мойсес пропустил дерби против "Арсенала" в воскресенье.



После поражения на "Эмирейтс" со счетом 2:1 Алонсо высказался о ситуации Кайседо и пообещал, что на чей раз даст ключевому игроку полностью восстановиться.



"Это не займет много времени. Здесь важно правильно оценить риск. На прошлой неделе мы задействовали его слишком рано. Я не повторю этой ошибки".



"Легко говорить после поражения об игроках, которые отсутствуют. Я доволен имеющимися у нас игроками".



"Мы должны справляться со своими травмами, Микель (Артета) должен справляться со своими. Но мы нуждаемся в них, потому что это игроки топ-уровня", — цитирует Алонсо Sky Sports.