Артета: "Просто потрясающее зрелище"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что получил большое удовольствие от наблюдения за игрой своей команды против "Челси".

В воскресенье "Арсенал" одержал волевую победу 2:1 над "Челси", блестяще отреагировав на пропущенный на второй минуте гол от Моргана Роджерса.



Артета признается, что по-настоящему насладился реакцией своей команды на неудачное начало матча, как и атмосферой на "Эмирейтс".



"Я был очень расстроен тем, как мы пропустили первый гол, и мы поговорили об этом, но в то же время стоит отдать должное сопернику, а Моргану удался такой удар".



"Но то, как мы отреагировали и как мы играли... Это была захватывающая игра".



"Думаю, от начала и до конца было абсолютным наслаждением наблюдать за тем, как наша команда играет, как сражается, какое хладнокровие и характер демонстрирует, как угрожает воротам, а отдельные игроки провели очень сильный матч в индивидуальном плане".



"А атмосфера на стадионе... Это было просто потрясающие зрелище", — сообщил Артета Sky Sports.