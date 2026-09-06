Алонсо: "Поражение должно ранить"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заявил, что ему и команде должно быть больно из-за поражения от "Арсенала".

Открыв счет против "Арсенала" уже на второй минуте, в начале второго тайма "Челси" превратился в уступающую сторону и уже не смог избежать поражения со счетом 2:1.



Таким образом, "Челси" проиграл впервые в сезоне, и Алонсо призывает подопечных прочувствовать эту боль.



"Это ранит. Это ранит, потому что поражение должно ранить. Это был очень напряженный матч со всевозможными моментами. У нас были возможности сравнять счет. Также мы имели пару моментов в первом тайме. Так что это был упорный матч, где все решили детали, но ты никогда не бываешь счастлив, если проиграл".



"После того, как мы забили, было 15-20 минут, когда нам пришлось чересчур много обороняться, и мы слегка утратили контроль над игрой. Но после их ответного гола у нас были хорошие отрезки с мячом, а Морган (Роджерс) и Педро имели моменты".



"В целом это был очень упорный, очень напряженный матч, и мы, к сожалению, слишком рано пропустили второй гол. Но в целом мы не выпадали из игры, и парни сделали все возможное, старались изо всех сил. Это первое поражение, и мы не опустим руки, но это должно ранить", — сообщил Алонсо Sky Sports.