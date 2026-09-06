Кэррик объяснил замену Рэшфорда против "Эвертона"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик объяснил замену нападающего Маркуса Рэшфорда против "Эвертона" (2:2).
Кэррик снял Рэшфорда с игры на "Хилл Дикинсон" в воскресенье на 70-й минуте, выпустив Патрика Доргу.
По словам Кэррика, речь не идет о травме, но Маркус почувствовал дискомфорт, а Майкл не захотел рисковать опытным игроком.
"Он почувствовал небольшой дискомфорт, поэтому нам пришлось заменить его".
"Мы хорошо взаимодействовали практически по всему полю в разные моменты матча, а Маркус и Люк Шоу долгое время играли вместе и хорошо понимают друг друга. Как вы могли убедиться, они выглядели очень опасно на своем фланге, и это только начало", — сообщил Кэррик Sky Sports.
06.09.2026 21:00
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