Кэррик объяснил замену Рэшфорда против "Эвертона"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик объяснил замену нападающего Маркуса Рэшфорда против "Эвертона" (2:2).

Кэррик снял Рэшфорда с игры на "Хилл Дикинсон" в воскресенье на 70-й минуте, выпустив Патрика Доргу.



По словам Кэррика, речь не идет о травме, но Маркус почувствовал дискомфорт, а Майкл не захотел рисковать опытным игроком.



"Он почувствовал небольшой дискомфорт, поэтому нам пришлось заменить его".



"Мы хорошо взаимодействовали практически по всему полю в разные моменты матча, а Маркус и Люк Шоу долгое время играли вместе и хорошо понимают друг друга. Как вы могли убедиться, они выглядели очень опасно на своем фланге, и это только начало", — сообщил Кэррик Sky Sports.