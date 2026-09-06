Кэррик "ранит" упущенная победа против "Эвертона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что его "ранит" упущенная победа против "Эвертона".

В воскресенье на "Хилл Диксинсон" подопечные Кэррика дважды вели в счете, однако гол дебютанта хозяев Эйнсли Мэйтланд-Найлса на исходе компенсированного времени зафиксировал ничью 2:2.



Кэррик остался доволен действиями своей команды, несмотря на то, что временами "Юнайтед" был рад отдать инициативу и отойти назад, и поэтому Майклу грустно возвращаться домой только с одним очком.



"Это были два великолепных удара изнутри и снаружи штрафной площади, и такое случается не слишком часто. Думаю, мы сделали много хороших вещей в матче, и именно поэтому мы дважды вели в счете".



"Некоторые из наших атакующих игроков были действительно хороши, и мы выглядели опасно. Мы сделали много вещей, которые стараемся делать. Думаю, большей частью матча мы справлялись с ними довольно хорошо".



"Думаю, мы оборонялись глубоко, когда нужно было обороняться глубоко, и оборонялись хорошо как команда. Но, возможно, нам нужно было немного лучше контролировать игру".



"Это ранит, потому что мы приехали сюда за победой, и мы поместили себя в хорошее положение для этого по ходу матча", — цитирует Кэррика Sky Sports.