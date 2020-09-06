Джейми Варди перешел в "Бернли"

Бывший нападающий "Лестера" Джейми Варди вернулся в английский футбол, присоединившись к "Бернли" из Чемпионшипа в качестве свободного агента.

У Варди еще в конце прошлого сезона истек контракт с "Кремонезе", за который 39-летний англичанин забил семь голов и отдал три результативные передачи. 29 матчах Серии А.



На днях появились слухи, что о приглашении Варди задумывается "Эвертон", который в заключительный день летнего трансферного окна продал Бету и не смог купить Фоларина Балогана.



Однако Варди выбрал "Бернли", который не выиграл ни одного из пяти первых матчей в новом сезоне Чемпионшипа.



"Я очень рад оказаться в "Бернли". Этот клуб обладает настоящей футбольной историей и страстными фанатами, которые заслуживают команду, которая достойно представляет их и их город. Мне не терпится выйти на поле и помочь команде двигаться в правильном направлении", — сообщил Варди.